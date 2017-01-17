Авторынок Украины лидирует по темпам роста в Европе

Среди европейских государств Украина продемонстрировала самый стремительный рост продаж новых авто по итогам ушедшего года, информирует replyua.net со ссылкой на Авто Консалтинг. В 2016 году на авторынке Украины было продано почти 65 тысяч новых автомобилей, и это на 39 процентов больше, чем по итогам 2015 года.
Несмотря на очень высокий рост продаж – самый большой в Европе, среди европейских государств Украина занимает скромное 23-е место по количеству проданных новых автомобилей, однако она укрепила позиции, поднявшись на одно место выше. Во всех европейских странах наблюдался рост продаж новых авто в прошлом году, за исключением Нидерландов, где падение продаж составило два процента, и России – у нее рекордный показатель в минус 11 процентов. Помимо Украины, по росту продаж также лидируют Исландия (32 процента), Хорватия (24 процента), Венгрия (25 процентов).
По итогам прошлого года средний рост продаж новых авто в Европе увеличился примерно на пять процентов. Больше всего автомобилей было продано в Германии – 3 миллиона 300 тысяч. На втором месте находится Великобритания, а на третьем – Франция.