валюта
Спецтема"Вбив наповал": Сурков розповів ватажкам "Л/ДНР" про плани Кремля

Авторынок Украины лидирует по темпам роста в Европе

Авторынок Украины лидирует по темпам роста в Европе
Среди европейских государств Украина продемонстрировала самый стремительный рост продаж новых авто по итогам ушедшего года, информирует replyua.net со ссылкой на Авто Консалтинг. В 2016 году на авторынке Украины было продано почти 65 тысяч новых автомобилей, и это на 39 процентов больше, чем по итогам 2015 года.

Несмотря на очень высокий рост продаж – самый большой в Европе, среди европейских государств Украина занимает скромное 23-е место по количеству проданных новых автомобилей, однако она укрепила позиции, поднявшись на одно место выше. Во всех европейских странах наблюдался рост продаж новых авто в прошлом году, за исключением Нидерландов, где падение продаж составило два процента, и России – у нее рекордный показатель в минус 11 процентов. Помимо Украины, по росту продаж также лидируют Исландия (32 процента), Хорватия (24 процента), Венгрия (25 процентов).

По итогам прошлого года средний рост продаж новых авто в Европе увеличился примерно на пять процентов. Больше всего автомобилей было продано в Германии – 3 миллиона 300 тысяч. На втором месте находится Великобритания, а на третьем – Франция.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Пономарь: прогноз сбывается быстрее, чем мы думали
Важное за сутки
16 янв 2017
11369

Піонтковський: Трамп сам себе видав. Немає сумніву, що він агент Кремля

Найостанніше інтерв’ю новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа показало всьому світові, як агенти Кремля можуть самі себе видавати. Наступник Обами з усіх сил «намагається виконати

17 янв 2017
7544

Существует законный способ отстранить Трампа от власти, не объявляя импичмент - СМИ

На сайте издания «Independent» была размещена статья, автор которой заявляет, что существует законный, и главное, быстрый способ устранить «сумасшедшего президента США от власти», и это не импичмент,

16 янв 2017
6931

Число конгрессменов, бойкотирующих инаугурацию Трампа, стремительно растет

ВВС пишет, что число представителей Конгресса США, являющихся членами Демократической партии США, которые намерены бойкотировать инаугурацию Дональда Трампа, стремительно растет. На сегодняшний день

Последние новости

Не дамо урядовим даунам зіпсувати майбутнє - Ляшко

Украинские производители увеличили экспорт сои в Египет в восемь раз

У МЗС РФ шаленіють від позову України до суду ООН: Немає доказів!

Авторынок Украины лидирует по темпам роста в Европе

Плотницький заявив, що готовий до розмови з Савченко

Ложкин: По объемам экспорта и импорта в Украину Китай на втором месте

Путін захищає Трампа: Гірші за повій

Футболист сборной Украины продолжит карьеру в России

Романенко предупредил о новой провокации Кремля

Президент Украины договорился о встрече с избранным президентом США

Гройсман пообещал в кратчайшие сроки назначить министра здравоохранения

Березовец: мы вступаем в эпоху Дональда Трампа, эпоху законов Дикого Запада, когда каждый сам за себя

Аваков заявив, що Україна поверне контроль над кордоном з РФ за 2 тижні (ВІДЕО)

Портников: лучше Путин будет пить шампанское с российскими «силовиками», чем с Трампом

Китай сприятиме підтримці України у боротьбі з агресією Росії

Ученые нашли «плюсы» в высоком кровяном давлении

Нацбанк обіцяє стабілізувати гривню - Гройсман

Джастина Трюдо обвиняют в нарушении этических норм из-за отпуска на Багамах

Яценюк: заяви Ле Пен про «російський» Крим – це виклик усій Європі

В Крыму снова начали расти цены

 Новости за день