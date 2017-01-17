Украинский автопром продолжает сокращать производство

Производство транспорта на украинских предприятиях сократилось на 63 процента в декабре прошлого года по сравнению с декабрем 2015 года, а также на 22 процента по сравнению с ноябрем прошлого года, сообщает replyua.net со ссылкой на свежие данные ассоциации Укравтопром.
Всего в декабре 2016 года украинские производители выпустили с конвейеров предприятий только 678 транспортных средств, и из них самую большую долю составили легковые авто. В общей сложности, были произведены 540 легковушек. По сравнению с показателями ноября производство легковых авто в Украине упало на тридцать процентов, и почти на 60 процентов по сравнению с показателями декабря 2015 года. Количество выпущенных коммерческих автомобилей – всего 56, и это на десять процентов больше, чем в ноябре, однако на 83 процента меньше, чем в декабре позапрошлого года.
В Укравтопроме подчеркнули, что эти данные могут быть некорректными, поскольку «АвтоКраз» отказывается предоставлять статистику по производству транспортных средств на протяжении последних пяти месяцев. Кроме того, отметили в ассоциации, в декабре было произведено 82 автобуса.