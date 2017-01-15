Украина продолжает закупать российские ПАЗы

В ассоциации Укравтопром рассказали, что в декабре прошлого года рынок новых автобусов увеличился в 2,3 раза по сравнению с показателями аналогичного периода 2015 года, информирует replyua.net. В декабре 2016 года было продано 195 новых автобусов, большинство из которых российского производства.
В сообщении указано, что в декабре в Украине купили 63 автобуса марки ПАЗ, и спрос на российский транспорт возрос в шесть раз по сравнению с декабрем 2015 года. Что касается украинских брендов, то в декабре было продано всего лишь сорок автобусов марки «Богдан», и это чуть больше двадцати процентов от общего количества проданных автобусов. В декабре 2015 года не было продано ни одного автобуса «Богдан». Также в прошлом месяце удалось продать 22 автобуса украинской марки «Атаман», и это на 33 процента ниже показателей декабря позапрошлого года.
Согласно последним данным, за весь 2016 год в Украине было продано 1293 автобуса разных марок. На долю павловского автобусного завода приходится 31 процент продаж. Что касается автобусов ПАЗ, в прошлом году было реализовано больше четырехсот единиц, и это в 11 раз больше, чем в 2015 году. На втором месте по продажам остается марка «Атаман».