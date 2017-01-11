Интересуетесь, как найти запчасти по ВИН-коду автомобиля? Для этого нужно сделать два простых шага: узнать VIN-номер транспортного средства и ввести его в соответствующем поле электронного каталога автозапчастей. Далее мы более подробно рассмотрим этот процесс. Что такое ВИН-код машины, какие данные он содержит и как правильно его расшифровать?
ВИН-код представляет собой идентификационный номер автомобиля, состоящий из 17 символов. В этом коде, имеющем в своем составе буквы и цифры, зашифрована практически вся информация о транспортном средстве, начиная от цвета и заканчивая мощностью двигателя и датой выпуска машины. Благодаря ВИН-коду можно найти запчасти, которые идеально точно подойдут под ваш автомобиль, что в целом существенно упрощает процесс поиска автодеталей.
Расшифровка VIN-номера выглядит следующим образом:
первые три знака – регион, страна, фирма-производитель;
4-й и 5-й знаки – модель авто;
6-й знак – база колес;
7-й знак – тип кузова;
8-й знак – тип и объем двигателя;
9-й знак – тип трансмиссии;
10-й знак – года выпуска;
11-й знак – заводское отделение;
с 12-го по 17-й знаки – порядковый номер.
Как узнать VIN-код автомобиля?
Установить VIN-код вашего транспортного средства и в дальнейшем с помощью него искать запчасти вы можете, открыв капот. Под ним находится характерная табличка, на которой указаны базовые характеристики автомобиля, включая необходимый нам номер. Также ВИН-код прописан в документах к транспортному средству.
Думаете, что эта комбинация из 17 символов, кроме как найти запчасть по вин-коду, больше вам ничем не поможет? Очень даже ошибаетесь. Например, пользователи сайта ZAPCHASTI.RIA.COM наверняка знают, что благодаря ВИН можно узнать множество интересных подробностей об истории эксплуатации автомобиля. Во время приобретения транспортного средства этот момент играет немаловажную роль. Инструкция по поиску автозапчастей по ВИН-коду
Итак, давайте же рассмотрим список этапов, из которых состоит поиск автомобильных деталей по ВИН-коду:
Определяете номер VIN (для этого открываете капот или смотрите по документам).
Находите подходящий электронный каталог (ссылки на популярные сервисы в этой сфере мы добавили чуть ниже).
Вводите все необходимые параметры в зависимости от модели автомобиля.
Запрашиваете результат.
Полученный номер запчастей можете копировать и искать в каталогах интернет-магазинов на отдельных сайтах или же продолжайте работать с предоставляемыми сервисом вариантами поставщиков.
Развитых каталогов, на которых можно отыскать подходящие варианты автозапчастей по ВИН-коду, в Украине существует более 50, однако мы бы на фоне остальных выделили 2 следующих проекта:
Catcar;
Autoklad.
Приведенные варианты электронных каталогов позволяют не только определить серийные номера автомобильных деталей на любой вкус, но и сразу выйти на их поставщиков по доступным ценам.
Какие дополнительные данные могут потребоваться для ввода?
Если вы интересуетесь тем, как найти код для запчастей, то должны понимать, что в зависимости от марки автомобиля будет необходимо указать, помимо номера VIN, еще и некоторую дополнительную информацию:
Мерседес – номер, указанный на двигателе (14 символов) + VIN;
Фиат, Альфа-Ромео – информация с таблички, расположенной под капотом;
Фольксваген, Ауди, Сиат, Шкода – номер двигателя (например, ААН028383, где «ААН» – это тип двигателя) + VIN;
Форд – тип мотора (OHC, OHV и т.д.) + VIN;
Опель – номер двигателя (например, ААН028383, где «ААН» – это тип двигателя) + VIN;
БМВ – только VIN (последние 7 цифр);
Рено – VIN + информация с подкапотной таблички;
Пежо – тип двигателя (OHC, OHV и т.д.) + VIN;
Ситроен – тип двигателя (OHC, OHV и т.д.) + VIN + четырехзначный номер с подкапотной таблицы;
Вольво, Хонда, Исузу, Сааб, Мазда, Митсубиси, Ниссан, Субару, Тойота, Сузуки, Хендай, Киа, Део, Ровер – VIN.
Также для всех марок транспортных средств нужно будет указать год выпуска машины, объем двигателя и тип КПП, чтобы быстрее найти номер запчасти по вин-коду и более точно подобрать деталь. В некоторых случаях в качестве дополнения еще будет полезна информация касательно:
гидроусилителя руля;
наличия кондиционирования салона;
АБС;
блокировки дифференциала.
Теперь вам наверняка стал более понятен процесс, связанный с тем, как найти запчасть по ВИН-коду авто. Давайте закрепим знания. Для начала определяете сам ВИН-код, открыв документы на автомобиль или же изучив соответствующую табличку под капотом. Затем находите онлайн-каталог с автозапчастями и вводите туда свой ВИН-номер. После этого система выдаст вам необходимые данные об автодеталях.