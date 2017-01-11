На авторынке Украины растут продажи элитных авто

Украинский авторынок переживает новые времена – по итогам прошлого года резко увеличились продажи элитных автомобилей, сообщает replyua.net со ссылкой на АвтоКонсалтинг.
В денежном выражении продажи авто элитных марок достигли 39 процентов от общего объема всех проданных авто, по итогам 2015 года эти показатели составляли 34,5 процентов. Также на украинском авторынке продолжают снижаться продажи авто из бюджетного сегмента, и объем всех проданных дешевых автомобилей в прошлом году не превысил 10 процентов, а в 2015 году этот показатель составлял 13 процентов. Самая большая доля продаж на авторынке зафиксирована в среднем ценовом сегменте, сейчас на этот сегмент приходится 50 процентов всех продаж.
Эксперты отмечают, что по итогам ушедшего года можно смело говорить о том, что предпочтения автомобилистов меняются, поскольку многие из них начали приобретать модели премиум-класса. В этом сегменте сумма продаж выросла до 617 миллионов евро, и это почти на 70 процентов больше, чем годом ранее. Общая сумма всех приобретенных авто в Украине достигла 1,7 миллиардов евро в 2016 году.