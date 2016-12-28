Как выбрать запчасти для Мерседес

Если вы уже достаточно опытный автовладелец, вам наверняка вскоре придется столкнуться с необходимостью заменить некоторые детали, а то и целые узлы в вашем автомобиле. Износ — неизбежный результат эксплуатации машины, а состояние дорог и напряженный современный трафик лишь усугубляют ситуацию.
Сейчас на рынке можно выбрать запчасти на Ланос, Мерседес и другие марки автомобилей. В частности, на сайте http://exist.ua/ продаются любые варианты автодеталей самого высокого качества.
Как показала практика, сложнее всего бывает определиться с поиском комплектующих для иномарок. Так, автомобили Мерседес, популярные в Украине благодаря своей надежности, требуют установки исключительно качественных деталей. А гарантией качества является репутация производителя.
Рассмотрим все варианты
Итак, вам необходимы детали на Мерседес. Независимо от его класса, перед вами несколько разновидностей комплектующих, отличающихся и по цене, и по надежности.
• Сертифицированные детали Мерседес. Это 100% проверенный вариант. Их можно узнать по фирменному логотипу и, увы, достаточно немалой стоимости. Впрочем, в данном случае цена действительно оправдана, и вы не пожалеете о своей покупке. Каждая деталь имеет индивидуальную маркировку, по которой вы сможете подобрать именно ту запчасть, что подходит к вашей модели авто. Так что, в данном случае, все зависит от того, готовы ли вы выложить серьезные деньги за длительный срок службы запчастей.
• Неоригинальные запчасти. Считается, что такие детали обычно быстро ломаются, но это не совсем так. На самом деле, они бывают самого различного качества, ведь все зависит от фирмы-производителя. Неоригинальные запчасти всегда в наличии, и стоят в разы дешевле оригинала. Проблема в том, что чем дешевле деталь — тем ниже ее качество, и вы рискуете не просто «выбросить деньги на ветер», но и серьезно навредить своему автомобилю, если слишком увлечетесь в поисках экономии.
• Лицензированные детали. Это оптимальный вариант в плане стоимости и качества. Производят их узкопрофильные компании-партнеры автоконцернов. Такие детали могут продаваться как под маркой Мерседес, так и собственным брендом производителя.
Где покупать детали на Мерседес
Проще всего выбрать хорошие запчасти Мерседес или других иномарок в интернет-каталоге www.exist.ua. Это хороший способ сэкономить время, силы, и даже средства, а получить при этом достойное качество комплектующих, с которыми ваш автомобиль будет в полной работать исправно, и покажет максимум своих возможностей на дороге!