12 способов не уснуть за рулем

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Статистические исследования показывают, что четвертая часть аварий на дорогах происходят по вине крайней усталости водителей. Им очень сложно быть внимательными и сконцентрированными. Особенно тяжело приходится в многочасовых, дальних и ночных поездках. Что предпринять, чтобы поездка прошла без неприятностей?Самое простое – разговор с попутчиком. Очень распространенный и действенный способ. Если водитель находится не один в машине и увлечен беседой, то риск уснуть сводится практически к нулю. А дорога кажется короче. Тем более, что компаньон может вовремя заметить заторможенное состояние водителя и принять меры. Будет лучше, если пассажир сядет на заднее сиденье, чтобы следить в зеркало за взглядом «командира экипажа». Здесь важно не переборщить с разговорами, чтобы не пропустить, к примеру, важный дорожный знак или указатель.В случае, когда водитель едет один, может выручить громкая энергичная музыка. А включив записи любимых песен, можно и подпевать во весь голос. Даже если «медведь на ухо наступил» – не страшно, все равно никто не услышит! Дело в том, что при пении значительно повышается активность легких, кровь начинает сильнее насыщаться кислородом, и организм просыпается. А когда вспоминаете слова песни, активизируется деятельность мозга.Общеизвестный бодрящий напиток – горячий кофе. Но его действие на человека строго индивидуально. Кто-то почувствует эффект уже после одной выпитой чашки, а кто-то только после употребления целого литра этого напитка. Такими же свойствами обладают крепкий чай и горячий шоколад. Эффект от подогретых напитков может продолжаться не более полутора часов.Тонизирующие напитки и простая вода также являются очень действенным способом не задремать. Будет лучше, если они будут холодными. В этом случае бодрящий эффект проявится гораздо сильнее. Энергетики – не тот продукт, который может добавить здоровья. В них содержится очень много консервантов, красителей и сахара. Но в безвыходной ситуации, и в допустимых количествах можно воспользоваться ими. Действуют энергетики так же, как кофе, в них содержится тот же самый кофеин, плюс различные добавки.Удобен вариант с энергетическими таблетками. Очень часто в них добавляют витамины. В их состав входит все тот же кофеин, зато они занимают мало места и удобно упакованы. Пить из кружки или банки не так удобно. Тем более что их постоянно можно возить с собой в бардачке машины.По совету дальнобойщиков, с собой можно брать какую-либо незначительную еду: орехи, семечки, мелкие леденцы, сухарики. Водитель будет вынужден делать довольно частые движения за ними, что не даст ему задремать. Здесь тоже есть небольшой минус. Нужно чувство меры, чтобы не переесть. Более того, сытость обычно вызывает сонливость. Не следует злоупотреблять чипсами, сухариками, иначе можно нажить неприятность в виде болезней желудка.Опытные водители утверждают, что не заснуть за рулем помогают цитрусовые: лимоны или апельсины. Для этого достаточно бывает просто понюхать цедру, разложив её в кабине. Все дело в ярком, освежающем аромате. У многих с этим ароматом связаны воспоминания или предвкушение праздников.У некоторых опытных водителей существуют даже экстремальные приемы против дремоты. К примеру, можно ехать, сидя на муравейнике! Но такие эксперименты малоприятны, и их лучше их не повторять.Благодаря научно-техническим изобретениям появилась возможность воспользоваться специальными электронными приборами, фиксирующими изменение поведения водителя в дороге (замедленную реакцию). Система подает неприятный звуковой сигнал. Большое распространение получила другая система, которая отслеживает смену полос без включения поворотников. Но самым простым устройством считается сигнализатор, напоминающий гарнитуру. Он реагирует на движение головы. При опускании ее вниз он издает резкий звуковой сигнал.Можно выполнять некоторые упражнения, направленные на концентрацию внимания. К примеру, запоминать марку, цвет и номер встречных машин. Будет полезным остановиться, выйти из машины, сделать несколько физических упражнений, размяться, чтобы мышцы тела пришли в тонус.Если все вышеперечисленные приемы уже плохо помогают, то необходимо остановиться на обочине и вздремнуть всего минут 15–20. Этот совсем небольшой по продолжительности сон вернет силы и внимание.Конечно, отправляться в длительную поездку нужно, как следует отдохнув. Лучше всего спланировать заранее все пункты ночевок, заправок и остановок, чтобы не перенапрягать организм.