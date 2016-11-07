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Зарядка автомобилей Tesla стала платной

Зарядка автомобилей Tesla стала платной
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Associated Press, производитель электромобилей компания Tesla Motors сегодня заявила, что использование 734 станций быстрой зарядки, расположенных по всему миру, теперь станет платным.

Tesla Motors Inc. сообщила, что автомобили, заказанные для покупки после 1 января 2017 года, получат «кредит зарядки» по 1000 миль в год для использования на зарядных станциях. Когда кредит исчерпается, владелец авто для дальнейшей подзарядки своего Teslo-мобиля должен будет платить «взносы», однако, в какой сумме компания пока не уточнила. Транспортные средства, заказанные или проданные 1 января 2017 года или до этой даты будут по-прежнему заряжать свои авто бесплатно и в неограниченном объеме.

Это означает, что все, кто купят новую модель автомобиля Tesla, которая поступит в продажу во второй половине следующего года, не смогут заряжать свой автомобиль бесплатно. Эксперты пишут, что такое решение компании продиктовано ее стремлением сократить затраты, которые растут вместе с ростом количества автомобилей Tesla и их владельцев. Представители Tesla Motors пообещали, что зарядка автомобилей не будет стоить дороже, чем аналогичные расходы, которые несут владельцы авто, заправляемых бензином, а также добавили, что цена зарядки будет варьироваться в зависимости от региона и зависеть, прежде всего, от местной стоимости электроэнергии.

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