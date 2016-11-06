Продажи элитных авто в Украине бьют все рекорды

В Украине увеличиваются продажи дорогих элитных автомобилей, информирует replyua.net со ссылкой на Автоблог. Продажи некоторых марок увеличились на 50-100 процентов по итогам этого года. По словам Олега Назаренко, главы Всеукраинской ассоциации дилеров и импортеров, рост продаж обусловлен несколькими факторами.
«У многих украинцев были старые авто, и, когда они начали осыпаться, проще стало купить новый и дорогой автомобиль. Покупатели начали ценить не только само средство передвижение, но и комфорт, престижность и качество, именно поэтому даже люди со средним достатком стремятся купить элитный транспорт, чтобы не думать о ремонте и лишних тратах. Также продажи растут и из-за увеличения доходов. Многие покупатели признаются, что лучше купят дорогой автомобиль, чем будут тратить время и деньги на ремонты и на сервисное обслуживание», заявил Назаренко.
В этом году продажи Лексус в Украине возросли сразу на 165 процентов. Также на 90 процентов выросли продажи авто марки Мерседес, на 65 процентов – продажи Порше, на 51 процент – продажи БМВ.
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