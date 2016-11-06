Самый популярный в Украине бренд отзывает миллионы авто по всем миру

Японский концерн Тойота отзывает несколько миллионов автомобилей с рынков всех стран мира из-за неисправности подушек безопасности, передает replyua.net со ссылкой на Автоблог. Представители японского бренда заявили о том, что вынуждены отозвать с рынка пять миллионов восемьсот тысяч единиц транспорта, поскольку подушки безопасности не отвечают требованиям к эксплуатации.
Ранее уже был похожий инцидент, и тогда производители заявили, что в условиях высоких температур подушки безопасности взрывались, что привело к гибели нескольких человек в разных государствах. Отзываются автомобили бренда, которые продаются или уже были проданы в Сингапуре, в странах Ближнего Востоке, в Европе, Южной и Центральной Америке, в Китае и Японии. Речь идет о хэтчбеках Ярис, Витц, а также о Тойоте Королле, выпущенных с конвейера в период с мая 2000 года по ноябрь 2001 года, а также в декабре 2014 года и апреле 2006 года.
Напомним, что уже несколько лет Тойота остается самым популярным автомобильным брендом в нашей стране. В текущем году в Украине было продано почти шесть тысяч автомобилей этого концерна.
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