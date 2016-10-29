Украинский автомобильный рынок начал стабилизироваться

В 2017 году продажи на автомобильном рынке Украины могут увеличиться на треть по сравнению с показателями текущего года. Как передает replyua.net, ссылаясь на Укринформ, об этом на пресс-конференции заявил Олег Назаренко, директор Всеукраинской ассоциации дилеров и импортеров авто.
По его словам, ситуация на автомобильном рынке начала стабилизироваться в текущем году, и по состоянию на октябрь было продано около 58 тысяч авто, а за весь 2015 год удалось продать только 46 тысяч автомобилей, и разница очевидна. Назаренко подчеркнул, что в период с января по август в Украину было импортировано 46 тысяч авто, и это хорошие показатели. Этим летом почти в два раза выросли продажи и на первичном, и на вторичном рынке, а в августе рост рынка достиг 53 процентов.
Назаренко добавил, что на будущий год хочет дать самый оптимистичный прогноз – продажи могут возрасти на 30-35 процентов, однако это произойдет только в том случае, если Верховная Рада и правительство не станут вмешиваться и пытаться регулировать рынок. По мнению Назаренко, падение продаж было связано с нестабильной политической ситуацией и с военными действиями на Донбассе.
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