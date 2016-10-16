Цена зимней резины – зачем экономят автомобилисты

С приходом холодных октябрьских дней вопрос покупки зимней резины становится самым актуальным для украинских автомобилистов, и большинство из них, чтобы сэкономить, отдают предпочтение шинам, бывшим в употреблении, однако эксперты не советуют покупать б/у резину, передает replyua.net.
Сам процесс «преображения» автомобилей стоит около 250 гривен на шины небольшого размера и порядка 350 гривен для больших колес, и окончательная цена зависит от статуса шиномонтажа и его местоположения. Сама зимняя резина, что не может ни радовать, немного подешевела в текущем году, - примерно на десять процентов, но речь идет о цене в валюте, а вот в гривнах шины немного подорожали. Также подорожали и услуги шиномонтажа в Украине – по сравнению с прошлым годом цены выросли почти на 50 процентов. Как и цены на резину в гривневом эквиваленте, рост стоимости услуг связан только с девальвацией валюты – многие материалы подорожали, также увеличилась зарплата работников шиномонтажа.
Учитывая рост цен и на резину, и на услуги сервисов, автомобилисты в этом году будут отдавать предпочтение б/у резине. По словам экспертов, одна зимняя шина, бывшая в эксплуатации, сейчас стоит около 18 евро. Владельцы шинных центров продолжают убеждать водителей в том, что такая экономия ничего не даст и лучше накопить и приобрести новую резину, но большинство автовладельцев к этим советам не прислушиваются, и очень зря. Новые зимние покрышки качества «среднего уровня» стоят не дороже 1250 гривен за штуку, б/у колеса обойдутся на 40-65 процентов дешевле.
И окончательная цена зависит только от состояния резины. Однако подготовка к предстоящему зимнему сезону – это не только замена летней резины на зимнюю, и эксперты рекомендуют подготовить аккумуляторы. Поменять дворники (а это тоже нужно) стоит от сорока до тысячи гривен, в зависимости от технического состояния, также нужно заменить моторное масло, если это необходимо. Эксперты предупреждают – готовить свое авто к новому сезону нужно заранее, иначе можно лишиться страховых выплат в случае попадания в ДТП. Если у вас оформлена страховка, внимательно изучайте ее.
Дело в том, что каждая страховая компания самостоятельно составляет договоры с клиентами и прописывает различные сроки, по которым автомобилист должен подготовить своего железного коня к зиме. По некоторым договорам этот срок истекает меньше, чем через месяц, - 15 ноября. До этого срока нужно поменять резину и привести авто в порядок.
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