Новые экологические стандарты в ЕС привели к неожиданным результатам в автомобилестроении

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, скандал разразившийся в этом году вокруг автомобилей Volkswagen, привел к неожиданным результатам: автопроизводители, потратившие десятилетие на сокращение мощности автомобильных двигателей для соответствия стандартам выбросов, в настоящее время вынуждены делать вынужденные непредвиденные шаги – возвращаться к производству авто с двигателями большого объема.
Двигатели маленьких объемов оказались непригодными: они показывали допустимые нормы выбросов СО2 при тестировании, однако замер этого показателя при эксплуатации продемонстрировал существенное превышение допустимого уровня загрязнения окружающей среды выхлопными газами. Представитель альянса Renault-Nissan заявил, что «методы, которые мы использовали для снижения мощности двигателя, более не позволят нам соответствовать новым стандартам выборосов». Ведущие мировые производители авто не стали это афишировать, однако признали, что в решении этой проблемы им придется вернуться к старым двигателями большого объема. Это, в свою очередь, порождает проблему переоснащения производства бензиновых и дизельных двигателей, сопряженного с большими затратами. В условиях растущей конкуренции с гибридами и электромобилями, переоснащение производства будет особенно болезненным.
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