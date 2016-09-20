Автомобили бизнес-класса в Украине

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При выборе легкового автомобиля, покупатель руководствуется в первую очередь личными предпочтениями и потребностями. Но если речь идет о выборе машины для делового человека, то в этом случае необходимо учитывать не только надёжность, но и степень комфорта. Именно этим качествам и обладают авто, относящиеся к категории бизнес-класса.Для деловых людей очень важна гармония красоты и комфорта. Поэтому и требования к автомобилям более высокие. А именно, он должен быть стильным, комфортабельным и, что немало важно, он должен быть на высоте с точки зрения технического оснащения. Так какие же автомобили относятся к данной категории? В первых рядах производители немецкого автопрома - это BMW и Mercedes-Benz. Далее список дополняют японские производители: Infinity и Lexus. И это далеко не весь перечень. Основная особенность авто E-класса заключается в универсальности управления при относительно небольших габаритах. В такой машине должно быть комфортно всем и пассажирам и водителю. BMW 5. Длина этого автомобиля составляет около 5 метров, при высоте почти 1,5 метра. Ширина - 1,86 м. Цена на эту модель варьируется от 2.500 000 грн. и выше.Infinity M 2010 от японского производителя также впечатляет своими размерами. Его ширина достигает около 2 метров, длина - около 5 метров, а высота, как и у BMW пятой серии составляет 1,5 метра. Но в отличие от него Infyniti не обладает таким мощным двигателем. Всего их представлено два вида - это двигатель мощностью 222 лошадиной силы и объёмом 2,5 литра, и еще один, мощностью 420 лошадиных сил с объёмом на 3,7 литра. Объединяет их семи ступенчатая автоматическая трансмиссия. Начальная стоимость автомобилей E класса начинается с отметки в 50 тис. долларов. Можно подыскать машину немного дешевле, например, Subaru Forester - его стоимость намного ниже.Lexus GS - автомобиль категории бизнес-класса, представленный японским автопромом. Его габариты немного скромнее, чем у вышеупомянутых моделей. Его длина составляет всего 4,5 метра и высота - 1,42 метра, но зато он может похвастаться хорошим ассортиментом двигателей с объёмом от 3 до 3,5 л с мощностью от 250 лошадиных сил, до 347 лошадиных сил.Все вышеперечисленные двигатели работают на шести и восьми ступенчатой автоматической трансмиссии. При этом стоит заметить, что все эти автомобили соответствуют друг другу по степени комфортабельности и дизайна.