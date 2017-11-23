Ученые назвали лучший день недели для секса

Сотрудники Лондонской высшей школы экономики и политических наук заявили о том, что им удалось установить день недели, который идеально подходит для занятий сексом.
Как сообщает replyua.net, исследователи уверены, что таким днем является четверг. По их словам, именно в четверг организм каждого взрослого человека начинает активно вырабатывать половые гормоны. Максимальная активность половых гормонов, как отмечают специалисты, наблюдается в утренние часы, в четверг, и в это время уровень эстрогена у женщин и тестостерона у мужчин возрастает в пять раз. А вот понедельник ученые считают самым неудачным днем для секса. В понедельник увеличивается риск различных стрессов, поэтому многие специалисты вообще не рекомендуют назначать свидания в этот день. Также рекомендует избегать физических и умственных нагрузок.
Понедельник считается самым опасным днем для сердечников – обычно в выходные люди употребляют алкоголь, и именно по понедельникам количество инфарктов увеличивается на двадцать процентов. В эксперименте ученых принимали участие добровольцы, которые отвечали на самые разные вопросы. Ученые также выяснили, что понедельник – самый непродуктивный день, а пятница – лучший день для отказа от курения.