В Госдепе надеются, что новые санкции улучшат отношения с Россией

Американский госсекретарь Рекс Тиллерсон считает, что новые антироссийские санкции Вашингтона – это желание американцев увидеть, что Россия начнет делать определенные шаги со стороны России. Как информирует replyua.net, заявление соответствующего содержания было сегодня опубликовано на официальном сайте Госдепартамента США.
В частности, согласно тексту заявления подчеркивается, что фактически единогласно удалось найти голоса в Конгрессе для усиления санкций. «Это знак сильной воли народа США видеть, что российские власти начали делать что-то, чтобы улучшить отношения с Вашингтоном», - подчеркивается в тексте.
При этом Тиллерсон не перестает надеяться, что между Вашингтоном и Москвой удастся наладить сотрудничество в глобальных вопросах, а во введении санкций больше не будет потребности. Однако Тиллерсон отказался комментировать требование России о сокращении количество на российской территории американских дипломатов. Как известно, в американском Сенате согласовали соглашение о проекте закона о санкциях против России, Ирана и Северной Кореи.