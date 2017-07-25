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Дипломат: посол Украины в США все утро обрывает телефоны администрации Трампа, пытаясь найти уполномоченных объяснить заявление Трампа

Дипломат: посол Украины в США все утро обрывает телефоны администрации Трампа, пытаясь найти уполномоченных объяснить заявление Трампа
Украинский дипломат Богдан Яременко в эфире одного из украинских телеканалов рассказал к чему могут привести призывы Трампа через Твиттер расследовать действия Украины. По словам дипломата, дело в том, что действия Трампа и его команды по минимизации информационной и политической кампании давления на него из-за вмешательства в расследование российского влияния на выборы в США не дают желаемых результатов. До сих пор оппоненты Трампа и СМИ находят все новые и новые причины для критики и подозрений. Трамп ищет эффективную информационную контрстратегию и вот сейчас, похоже, под руку подвернулась Украины.

По словам Богдана Яременко, месяц назад Трампу казалось целесообразным использовать Украину в положительном плане – приняв украинского президента, получить заверения одного из крупнейших оппонентов Путина, что Дональд Трамп вовсе никакой не пророссийский, но, видимо, не помогло. Сразу после того возник новый скандал, где в эпицентре обвинений оказался сын Трампа. Начинает казаться, что от безысходности Трамп хватается за все, что может помочь снять обвинения или хотя бы отвлечь внимание от него, переключить это внимание на другие субъекты. Опять воспользовались Украиной. «Прогнозировать повлияет ли эта ситуация на двусторонние отношения между Украиной и США трудно. Просто Твиттер Трампа до сих пор не стал частью государственной политики или информационной сети США. Это только мощный информационный инструмент самого Дональда Трампа», – отметил дипломат. По его мнению, все имеющиеся обвинения в адрес Украины понятны с лета прошлого года, а изложенные в газетной публикации с января этого года, то есть – ничего нового, и ничего такого, что до сих пор мешало бы сформулировать позицию новой администрации в поддержку Украины.

Богдан Яременко отметил, что у Украины достаточно профессиональный посол в США, который все утро обрывает телефоны в Западном крыле, пытаясь найти людей, которые уполномочены объяснить позицию Трампа. Пока что Украине не стоит вообще никак реагировать на такие выпады Трампа. Чтобы ни сделала Украина, это никак не улучшит ситуацию для Дональда Трампа, потому обвинения против него и его окружения никуда не денутся, и политико-информационная кампания охоты на Дональда не остановится.
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