В Госдепе США прокомментировали заявление Кадырова о гомосексуалистах

Хизер Нойерт, официальный представитель Госдепартамента США, заявила о том, что Соединенные Штаты очень расстроены заявлениями Рамзана Кадырова, главы Чечни, о гомосексуалистах. Как информирует replyua.net со ссылкой на Гордон, Нойерт подчеркнула, что США уже неоднократно обсуждали ситуацию с гомосексуалистами в Чечне.
«Мы, конечно, знаем о тех комментариях, которые были сделаны. Эти комментарии со стороны руководителя Чечни нас очень обеспокоили и расстроили. Соединенные Штаты и мы здесь, в Государственном департаменте, много говорили о проблемах обращения с ЛГБТ в Чечне», заявила Нойерт. По ее словам, некоторые россияне, в том числе и Кадыров, дошли до таких заявлений, которые даже страшно повторять, и «они были действительно ужасающими».
Напомним, что ранее Рамзан Кадыров дал интервью, назвав гомосексуалистов «нелюдями» и «шайтанами». Он также отметил, что в Чечне геев нет, но, если такие найдутся, «Канада может их забрать себе, чтобы очистить чеченскую кровь».