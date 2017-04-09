Трамп предупредил Путина, что будет, если экономически слабая Россия не прекратит гонку вооружений, – блогер

Фото, снятые после того, как США нанесли удар по территории Сирии, наглядно демонстрируют тот факт, что показательный удар «Томагавками» по авиабазе был не военной операцией, а политической демонстрацией мощи и решимости и еще, для того, кто понимает сигналы, а в Кремле поймут, что экономически слабая Россия не сможет конкурировать в гонке вооружений. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в соцсети Facebook пишет блогер Виктор Форсюк.
По его словам, стоимость одного «Томогавка» может достигать 2 миллионов долларов, следовательно, стоимость недавнего показательного удара США где-то около 100 миллионов долларов.
«Американские ракеты класса «Томагавк» последней модификации способны разнести аэродромные капониры с такой же радостью как белка орехи – в пух и прах. Собственно именно для этого она и разрабатывалась, бомба, а не белка, а стоит в среднем где-то около 50 тысяч долларов. То есть сирийский аэродром с таким же успехом можно было разнести весь по цене одного «Томагавка», не отправляя около 60 ракет», – подытожил блогер.