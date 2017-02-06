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Эксперт: Трамп уже договорился с Путиным, Донбасс будет возвращен Украине, Крым останется русским

Эксперт: Трамп уже договорился с Путиным, Донбасс будет возвращен Украине, Крым останется русским
Известный израильский политический эксперт Соломон Манн на своей странице в Facebook пишет о том, что весь мир уже понял, что от Дональда Трампа не будет сюрпризов и он ведет себя именно так, как он это обещал перед выборами, только еще более откровенно и напористо. Россия руководится одним человеком уже 17 лет, в ЕС пока там правят социалистические коалиции тоже можно предсказывать те или иные реакции. По словам эксперта, теперь осталось лишь предугадать ближайшие шаги каждой стороны и можно тогда советовать той или иной стране, как себя вести в сложившейся ситуации, если она хочет блага для своего народа.

По мнению Соломона Манна, Трамп в ближайшее время начнет договариваться с Россией. Переговоры будут многоплановыми и тяжелыми. С одной стороны, Трамп помнит совет Манафора – «в разговоре с русскими держать за пазухой камень», с другой – Трамп стремится удовлетворить свой электорат и обеспечить мир, безопасность и процветание бизнеса. Потому он с одной стороны будет давить на Россию с помощью ЕС и санкций, с другой предлагать очень сладкие пряники: России разрешат получить лавры от победы над ИГИЛ в Сирии и сохранить во главе государства Асада. России дадут возможность почувствовать себя победителем в санкционном споре с Европой, что даст Путину сумасшедшие рейтинги перед выборами, Путину позволят сохранить статус-кво над Крымом, формально не снимая пары десятков санкций, наложенных исключительно на Крым – для порядку.

«Взамен Путин возьмет на себя весь труд и жертвы в борьбе с ИГИЛ Сирии, не пустит их в американскую зону влияния в Ираке, не будет мешать США обуздать Иран и вернет Украине Донбасс на условиях минских соглашений. Следом за США и под давлением своих правых партий, Европа вынуждена будет отменить санкции, но все убытки от санкций целиком лягут на ЕС, а к ним еще прибавятся убытки от того, что ЕС не позволят «обналичить» выгоды от предательской сделки с Ираном», – прогнозирует эксперт.
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