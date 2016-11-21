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Між Конгресом і Трампом вже почалось протистояння щодо України

Між Конгресом і Трампом вже почалось протистояння щодо України
Побоюючись можливих спроб новообраного господаря Білого Дому Дональда Трампа змінити зовнішню політику Сполучених Штатів, конгресмени-республіканці вже розробили план протидії «російській весні» у Вашингтоні, - про це replyua.net інформує з посиланням на «Голос Америки».

Так, передвісником протистояння став сенатор Джон Маккейн, який минулого тижня заявив, що можлива співпраця Трампа з Володимиром Путіним задля вирішення сирійського питання є неприйнятною. Конгресмен разом зі своїм колегою Ліндсі Гремом вже розробили план заходів, якими вони чинитимуть протидію «дружбі» Білого Дому з Кремлем. За словами Грема, його позиція щодо Москви не змінилась, незважаючи на перемогу Трампа. Сенатор наголосив, що президент є головнокомандувачем, проте у парламенту теж є важелі впливу на ситуацію.

Крім того, конгресмени відвідають з офіційними візитами Україну, Грузію та Естонію, які зазнають найбільшого тиску Російської Федерації. Відтак, парламентарі підготували акт, який передбачає надання фінансової підтримки державам, які зазнали втрат із-за політики Кремля. До того ж, у січні-лютому наступного року у Конгресі пройде низка слухань, на яких будуть обговорювати військові злочини, вчинені російськими збройними силами в Україні та Сирії.
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