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Нусс: Вашингтон четко указал Москве на ее место

Нусс: Вашингтон четко указал Москве на ее место
Как отмечает Павел Нусс на своей странице в facebook, Госсекретарь США сегодня дал России исчерпывающий ответ на ее «ультиматум» - американские власти не намерены менять свою линию поведения в отношении Украины, то есть и далее будут поддерживать демократическую власть в Украине. Это значит, ультиматум РФ не сработал и никаких компромиссов Кремль не дождется.

Блогер подчеркивает, что Вашингтон абсолютно четко дал понять, что никакие «сигналы», а тем более, «ультиматумы», не сработают, то есть, к отмене санкций не приведут. «Всему виной агрессивная политика Кремля, и пока она не поменяется, санкции в отношении РФ будут продолжаться», - отмечает Нусс. Также журналист подчеркивает, что политика США, в отличии от политики РФ, вполне предсказуема – в ней прослеживается четкий курс на непоколебимую и всеобъемлющую поддержку Украины.

Нусс сообщает, что этот факт является дополнительным свидетельствои того, что украинские дипломаты активно отстаивают национальные интересы Украины на международной арене, а Президент Украины продолжает сохранять консолидации трансатлантической проукраинской коалиции. По мнению блогера, заявления вроде «Запад устал от Украины» - это не более, чем спекуляции, осуществляемые в угоду Кремлю.

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