Пользователи соцсетей назвали крушение российского самолета знамением

Интернет-пользователи сегодня активно комментируют крушение российского самолета в Черном море, принадлежавшего Министерству обороны, передает replyua.net. При этом многие считают авиакатастрофу знамением и советуют России всерьез задуматься над произошедшем. В соцсетях высказали предположение, что разбившийся лайнер стал ответом Кремлю на совершенные преступные действия в Сирии. Вместе с тем, немало российских интернет-пользователей выразили слова соболезнования жертвам катастрофы.
Как известно, сегодня утром появилась информация о пропавшем после вылета с аэропорта Сочи самолета Ту-154 российского оборонного ведомства, направлявшегося в Сирию. Согласно данным источника «Коммерсанта», представители Минобороны предоставили подтверждение катастрофы Ту-154Б-2 с бортовым номером RA-85572. Примерно в десять часов утра по московскому времени читатель издания РБК прислал фото, которое было сделано непосредственно на месте поисковых работ недалеко от населенного пункта Хоста (Краснодарский край РФ).
Согласно имеющимся сейчас сведениям, причиной крушения Ту-154 в городе Сочи могла стать неисправность в технике или ошибка, совершенная пилотом.