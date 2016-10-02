Казанский: куда ходил в Англии гендиректор луганской "Зари", если увидел только бомжей и геев?

Денис Казанский на своей странице в facebook прокомментировал заявления Генерального директора луганского футбольного клуба «Заря» Рафаилова по поводу его поездки в Германию – об этом передает replyua.net.
Как известно, европейская страна, в которой «Заря» недавно играла с «Манчестером», произвела на Рафаилова неизгладимая впечатление. Он заявил: «Там везде грязь, бомжи и геи». Блогер отмечает: «Житель Луганска – города, который был полностью взят под контроль полоумными уродами, исповедующими православный джихад, оказался совершенно не удовлетворен Британией. В этой европейской стране он увидел мусор и мужчин, который целовались прямо посреди улицы. Действительно, это существенные проблемы – намного важнее, чем разворованные заводы и фабрики, вооруженные бандитские группировки и комендантский час».
Казанский подчеркивает, что очень удивительно, что Рафаилов в Британии увидел именно это. Блогер сам несколько раз был в Праге, Брюсселе, Варшаве и Риге, но нигде ему не довелось повидать целующихся мужиков. «А тут человек всего один вечер провел в британском городе и сразу наткнулся на геев, которых было «полно кругом. Интересно, куда он ходил?», - отмечает Казанский.
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