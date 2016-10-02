валюта
СпецтемаХакамада: США будут бить по РФ еще 10 лет и вернут Крым Украине

Казанский: куда ходил в Англии гендиректор луганской "Зари", если увидел только бомжей и геев?

Казанский: куда ходил в Англии гендиректор луганской "Зари", если увидел только бомжей и геев?
Денис Казанский на своей странице в facebook прокомментировал заявления Генерального директора луганского футбольного клуба «Заря» Рафаилова по поводу его поездки в Германию – об этом передает replyua.net.

Как известно, европейская страна, в которой «Заря» недавно играла с «Манчестером», произвела на Рафаилова неизгладимая впечатление. Он заявил: «Там везде грязь, бомжи и геи». Блогер отмечает: «Житель Луганска – города, который был полностью взят под контроль полоумными уродами, исповедующими православный джихад, оказался совершенно не удовлетворен Британией. В этой европейской стране он увидел мусор и мужчин, который целовались прямо посреди улицы. Действительно, это существенные проблемы – намного важнее, чем разворованные заводы и фабрики, вооруженные бандитские группировки и комендантский час».

Казанский подчеркивает, что очень удивительно, что Рафаилов в Британии увидел именно это. Блогер сам несколько раз был в Праге, Брюсселе, Варшаве и Риге, но нигде ему не довелось повидать целующихся мужиков. «А тут человек всего один вечер провел в британском городе и сразу наткнулся на геев, которых было «полно кругом. Интересно, куда он ходил?», - отмечает Казанский.

Горячая тема: Російські опозиціонери захищають Путіна та називають постріл з «Бука» «трагічною випадковістю»
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
02 окт 2016
11847

Російські опозиціонери захищають Путіна та називають постріл з «Бука» «трагічною випадковістю»

Як передає replyua.net, український письменник і блогер Павло Правий на своїй сторінці в соцмережі Facebook прокоментував позицію так званих «опозиціонерів» Росії, які після звіту в Нідерландах

01 окт 2016
7392

Крымский Бандеровец: Крым мог стать Европой, но станет кадыровщиной

Блогер сообщает, что положение крымских татар на полуострове становится хуже с каждым днем – репрессии проводятся с двойной силой, все больше людей пропадают без вести. Другие новости региона тоже не


Свежие новости

Казанский: куда ходил в Англии гендиректор луганской "Зари", если увидел только бомжей и геев?

Те, що мертве, померти не може: Набіулліна вірить у стійкість російської економіки

Кирило Сазонов: Третій транш ЄС застряг

Новини з зони АТО за сьогодні (02.10.16)

Итальянский дипломат: Россия не может выполнить условия сирийского перемирия и просто тянет время

Чому РФ не хоче повертати Януковича та Азарова?

«Брудно, повно бомжів і геїв»: Гендиректору луганської «Зорі» не сподобалося в Англії

Блогер прокоментував знущання білорусів з Пескова

Контрабандисти в Гранітному: СБУ має іншу версію подій

Министр финансов Германии попросил немцев развивать "немецкий ислам" на основе либерализма и терпимости

Чергова «духовність»: у Росії школярі вивчають «Володимирський централ»

ОБСЄ пояснює причини затримки даних по розведенню військ на Донбасі

Брата Гюлена затримала турецька поліція

В окупованому Криму розповіли як Поклонська ненароком загнала Кремль в глухий кут

Приріст економіки через нафту в РФ більше не діє

Гримчак розповів як його "оцінили" в "коаліції Януковича"

У Гранітному затримали контрабандистів. Серед правоохоронців втрати

Богдан Яременко: В России мир можно только отвоевать, а не выторговать

В зоні АТО загинув офіцер ЗСУ

Минулої ночі в Києві через ДТП загинуло 4 людини

 Новости за день