«Эксперт» Лоза удивил комментарием о Джордже Майкле

Российский музыкант Юрий Лоза, известный своей критикой в адрес талантливых людей, на этот раз очень удивил своим высказыванием о Джордже Майкле, скончавшимся в ночь на Рождество, информирует replyua.net.
На своей странице в Фейсбуке Лоза похвалил творчество британского музыканта и высоко оценил все то, что делал Майкл на протяжении своей музыкальной карьеры. «Во всех новостях сказали, что Джордж Майкл скончался из-за «естественных причин». Какая может быть естественная причина в смерти мужика, которому только 53 года? На Западе этот возраст часто называют возрастом президента. Речь идет о биологическом расцвете, когда полно сил и даже не знаешь, куда их деть», написал российский музыкант.
«Да, Майкл сильно изменился за последнее время, и, возможно, мы бы не узнали его на улице. Говорят, боролся с пагубными пристрастиями и тратил на лечение сотни тысяч долларов. Не смог победить… А ведь он был одним из самых талантливых! Он спел песню Стиви Уандера лучше самого Уандера, и до этого никто не смог так сделать», отметил Лоза. Напомним, что Джордж Майкл скончался в ночь на 25 декабря.