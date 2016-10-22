Муж Королевой прокомментировал решение украинских властей

Сергей Глушко, муж Наташи Королевой, уроженки Киева, прокомментировал новость о том, что певице запретили въезд на территорию Украины.
Как информирует replyua.net со ссылкой на НСН, Глушко заявил, что это решение уже не изменить, и он ничем не может помочь жене. «Как я могу поступить в этой ситуации: Может, мне залезть на баррикады и махать флагом, а также кричать, пока меня не заберет полиция? Я не являюсь политиком, я не министр иностранных дел», отметил стриптизер. По словам Глушко, в этом случае он может только прилагательными «обложить всю эту историю», а также «погрустить на тему того, что кое-где процветает неадекват». Супруг Королевой подчеркнул, что это вся его реакция на происходящее.
«Кто в этой истории выиграл или, наоборот, проиграл, является большим философским вопросом», заявил российский стриптизер. Напомним, что накануне СБУ обнародовала документ, согласно которому Наталье Порывай (Королевой) запрещен съезд на территорию Украины сроком на пять лет. Решение было принято на основании обращения нардепа Оксаны Корчинской.
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