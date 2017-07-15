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Как правильно заправлять кондиционер сплит фреоном?

Как правильно заправлять кондиционер сплит фреоном?
Лето — это не только пора отпусков и долгожданного отдыха, но и знойной жары. Находясь дома или в офисе, не каждый сможет выдержать такие климатические условия. Но долго не приходится мучиться. Человечеству уже давно известен кондиционер: он способен поддерживать оптимальный температурный режим практически круглый год.

Все больше и больше пользователей стремится заказать кондиционер сплит в интернет-магазине Sp-climate. Однако спустя какое-то время потребители замечают, что техника стала хуже работать. И причина — снижение уровня фреона.

В чем особенность этого процесса?
Потеря фреона — это закономерный процесс. Но бывает и такое, что этот уровень резко снижается. Чаще всего это связано с повреждениями системы или незапланированным ремонтом. В таких случаях для начала выясняют причину внезапной утечки газа, а потом дозаправляют устройство.

Признаки нехватки вещества:
плохая работа, особенно в режиме охлаждения;
появление инея и масла на некоторых деталях.
Многие игнорируют перечисленные факторы. Это их самая главная ошибка. Ведь из-за этого оборудование просто сломается, а ремонт стоит дорого. Если заметили что-то неладное, свяжитесь со специалистом.

Особенности заправки:
учитывается модель техники;
нужно знать, какой тип фреона использовался до этого.
Неопытный пользователь не сможет разобраться в таких тонкостях. Здесь необходима консультация мастера. К тому же понадобиться профессиональный инструмент.

Покупая кондиционер в интернет-магазине Sp-climate, не забудьте спросить консультантов о заправке фреоном. Чем больше вы соберете информации, тем легче будет пользоваться техникой. Позаботьтесь о своем комфорте на летний период прямо сейчас.
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