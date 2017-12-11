Россия полностью прекратила железнодорожные перевозки через Украину

С понедельника, 11 декабря, «Российские железные дороги» прекратили железнодорожные перевозки в Украине, и теперь все поезда будут курсировать по новой железнодорожной ветке в обход Украины.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на РИА Новости, переход на новые железнодорожные пути продолжался около суток, и с сегодняшнего дня ни один российский поезд не будет следовать через Украину. «Новая железная дорога длиной 137 км проходит по территории Воронежской и Ростовской областей. Дорога является
электрифицированной, двухпутной на всем протяжении; здесь построено семь новых железнодорожных станций... Окончательный ввод в эксплуатацию и открытие движения пассажирских поездов на линии планируется к концу осени 2017 года», - отметили в российской компании РЖД ранее.
В конце сентября компания запустила по новому маршруту движение грузовых поездов. Строительные работы продолжались три года – еще в 2014 году в РФ заявили, что все поезда планируется пустить по новому маршруту в обход Украины.