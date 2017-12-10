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В Москве на фильм «Полет пули» о войне в Украине пришли боевики «ЛДНР» и начали угрожать

В Москве на фильм «Полет пули» о войне в Украине пришли боевики «ЛДНР» и начали угрожатьНа показ фильма о войне в Украине «Полет пули», который осуществлялся в рамках фестиваля «Артдокфест» в Москве, пришли сторонники террористов «ЛДНР» и стали угрожать организаторам, о чем пишет replyua.net со ссылкой на «Медуза».

В свою очередь режиссер фильма Беата Бубенец обнародовала в Интернете видео, на котором запечатлен разговор «гостей» с президентом фестиваля Виталием Манским и режиссером киноленты. На видео можно увидеть, как двое мужчин (один из которых заявил, что воевал на Донбассе три года) и женщина в ходе разговора в фойе кинотеатра «Октябрь» утверждают, что главные герои фильма, бойцы добровольческого батальона «Айдар» (Украина), убивали и насиловали людей. А в ответ на слова Бубенец о том, что то же самое можно сказать и об «ополченцах», один из гостей жестко заявил: «Ты это кому рассказываешь, дурра, я три года там был».



Согласно словам сторонника террористов Донбасса, информация о показе фильма к ним поступила в последний момент, в результате чего «не все еще подъехали». Он также добавил: «Мы бы вам просто не дали вот этом сейчас показывать. Но завтра…извините, у вас будут серьезные проблемы». По словам «гостя», сегодня, 10 декабря к кинотеатру подойдут человек 500.
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