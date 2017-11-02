Только этого не хватало: Джигурда собирается стать президентом Украины

Никита Джигурда, украинский и российский актер, заявил о том, что хочет последовать примеру Ксении Собчак, которая баллотируется в президенты России, однако, по словам Джигурды, он хочет быть главой не РФ, а Украины.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Сегодня, скандальный актер при этом признался, что СБУ интересовалась его планами относительно президентства. «Если пойду в президенты, то только в президенты Украины! Как и Ксюша Собчак, чтобы шороху навести. Когда в 2014 году перед Майданом я встречался с представителями СБУ, меня спрашивали, готов ли я пойти в президенты Украины», - заявил Джигурда. Напомним, что Джигурда является гражданином Украины, однако долгие годы работал в России и был женат на фигуристке Марине Анисиной, которая, в свою очередь, много лет прожила во Франции. Недавно они развелись.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что после развода Джигурду могут депортировать в Украину. Несколько дней назад актер был гостем программы «Пусть говорят» и признался, что употребляет легкие наркотики.