Блогер: вітаю росіян, Путін догрався з ядерними випробуваннями

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За словами блогера Мирослава Гая, російського президента Володимира Путіна можна привітати – він нарешті досягнув своєї мети, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис, який експерт розмістив на персональній сторінці в соціальній мережі.Так, блогер зауважує, що Російська Федерації доволі довго загравала з Пхеньяном, ймовірно, постачаючи на його територію не тільки ядерні матеріали, а й засоби їх доставки. Але нарешті російський президент отримав те, на що заслуговує. Зокрема, ще десятого вересня цього року на ядерному полігоні КНДР в Пунгірі (розташований всього за пару сотень кілометрів від кордону з Російською Федерацією), провалився тунель. У результаті інциденту загинуло як мінімум дві сотні робітників.Ядерним вибухом було зміщено породи та розплавлено металоконструкції. Незважаючи на масштаб події, інформація про неї з’явилась тільки сьогодні. Більше того – китайські спостерігачі зафіксували, що радіоактивні маси рухаються в бік Російської Федерації. Ну що ж, розплата приходить завжди, - підсумовує блогер. Нагадаємо, кількома днями раніше Путін особисто взяв участь у пусках балістичних ракет під час військових навчань, що у польській пресі розцінили як підготовку до Третьої світової війни.