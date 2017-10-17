СМИ: на Навального напали в Костроме и изнасиловали

Алексея Навального, российского оппозиционера, неизвестные изнасиловали в Костроме. Это произошло сразу после того, как политик дал интервью Илье Азару, корреспонденту «Медузы».
Как информирует replyua.net со ссылкой на телеканал Дождь, об этом рассказали источники в «Медуза Прожект», компании, являющейся владелицей телеканала. «Наш источник передает, что после интервью, которое давал Навальный Азару в костромском кафе "Dudki Bar", на выходе из него Алексей подвергся нападению группы неизвестных, которые, применив силу, надругались над ним, затащив в припаркованный рядом фургон. Навальный пытался кричать, но эти попытки были недолгими», - рассказал источник. По его словам, Азар и сотрудники кафе видели то, что происходило, но не захотели вмешиваться, поскольку несколько человек из тех, кто напал на оппозиционера, тоже были в кафе.
Источник подчеркнул, что из фургона Навальный вышел в брюках, разрезанных сзади, а очевидцы утверждали, что Навальный находился в абсолютной прострации. Оппозиционер был без охраны, и, судя по всему, нападавшие заранее узнали об этом и выбрали подходящий момент.