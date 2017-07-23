Блогер: без Украины РФ быстро превращается в Габон

Скандал «Германия-Siemens-Россия» хорош не просто сам по себе. Он еще и показал, зачем так рвался в Украину Путин. Как оказалось, хозяину Кремля не столько нужно было защитить о выдуманных «бандеровцев» русскоговорящих украинцев, но отобрать у Украины важные предприятия. Об этом в своем блоге пишет украинский блогер Макс Михайленко.
По его словам, без «Турбоатома» и «Зари-Машпроекта» электроэнергетика «Синергии» оказалась, мягко говоря, недостаточной. «Московское чудовище очень хорошо знает, зачем с нами воюет – ведь без Украины РФ быстро превращается в Габон, где тоже очень много нефти, но промышленность отсутствует. Экономически, Габон – это франко-китайский вассалитет, как вот Россия – германо-китайский. Похоже, Германия-мать будет вынуждена оторвать Путина от груди. Используя психопатов из секты «русского мира» и наемников, этой войной Кремль фактически цепляется за жизнь», – написал блогер.
Он отмечает, что именно поэтому так важно пресекать на корне малейшие проявления «русского мира» в Украине, ведь раз и навсегда себе нужно уяснить, то братскими чувствами здесь и не пахнет – Украине – это не только буфер между РФ и НАТО, это еще и очень важные энергетические ресурсы.