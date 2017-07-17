Максакова: в Кремле нет убийц Вороненкова

Мария Максакова, вдова Дениса Вороненкова, убитого в Киеве, считает, что заказчики этого убийства не имеют никакого отношения к Кремлю. Как сообщает replyua.net, об этом оперная певица и бывший депутат Госдумы заявила в интервью Радио Свобода.
Журналист спросил Максакову, находится ли организатор убийства ее мужа в Кремле, на что она твердо ответила «Нет». По ее словам, заказчик не мог согласовывать это преступление с Кремлем. «Генпрокурор Луценко сказал о том, что убийство почти раскрыто. Я просто очень желаю следователям мужества – это само собой, оно у них есть, – но, чтобы все сложилось так, как они планируют, чтобы удача была на их стороне. Редко бывают раскрыты заказные убийства так, чтобы вплоть до заказчика. Здесь большие шансы именно на это», подчеркнула вдова Вороненкова.
Максакова при этом объяснила, что совершенно не видит связи между убийством ее супруга и убийством журналиста Павла Шеремета, поскольку в «двух случаях были совершенно разные мотивы».