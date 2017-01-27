В Росії заявили про відкриті територіальні претензії до України

Кремль має повернути під свій контроль «кордони російської держави», до яких повинні увійти території України та Казахстану. Як повідомляє replyua.net, з такою заявою під час проведення круглого столу за участю членів нижньої палати парламенту РФ виступив так званий депутат Держдуми від Криму Павло Шперов.
Він зазначив, що Росія є великою країною, тому влада повинна ставати на захист її інтересів всілякими можливими засобами. «У нас вистачить сил, потрібно займатися активною пропагандою, тому що ще не все втрачено в країнах близького зарубіжжя», - сказав нелегітимний депутат.
Шперов додав: «Наприклад, коли ми називаємо наших співвітчизників в Казахстані діаспорою, то мова йде про наші землі, які від Росії тимчасово від’єдналися. Проте кордони не можуть бути вічними, і ми вже найближчим часом відновимо кордони російської держави». Крім того, політик вважає неприйнятним називати «діаспорою» росіян, котрі проживають в близькому зарубіжжі, тому що «таким чином вони стають відрізаними від Росії та прирівнюються до співвітчизників в Австралії». Павло Шеперов переконаний, що влада РФ повинна активізувати дії, щоб повернути «Новоросію та Малоросію», назвавши ці землі «винятково російськими».