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Журналиста из Азербайджана наказали за неудобный вопрос Лаврову

Журналиста из Азербайджана наказали за неудобный вопрос Лаврову
Ссылаясь на собственные достоверные источники, азербайджанская газета сообщила о репрессиях, которым подвергся журналист Анар Гасанов, «оскандалившийся» 17 января на пресс-конференции министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Как передаёт replyua.net со ссылкой на газету MinVal, наказанию за этот вопрос способствовал лично посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы, который счёл вопрос Гасанова «провокационным» и «вредящим российско-азербайджанским отношениям».

Как известно, на пресс-конференции Лаврова Анар Гасанов спросил о ситуации в Нагорном Карабахе. Он поинтересовался у главы российского МИДа, какой будет позиция Москвы в случае, если начнётся контртеррористическая операция по очищению оккупированных территорий. В частности, он спросил, будет ли Москва вмешиваться во внутренние дела Азербайджана, или же «закроет глаза».

Ответ Лаврова вызвал беспокойство в азербайджанском политикуме, ведь министр отметил, что карабахский конфликт уже «не является внутренним делом Азербайджана». Из-за такого развития событий Полад Бюльбюль-оглы публично выказал оскорбления в адрес журналиста, а также добился его увольнения с телеканала Lider TV.
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