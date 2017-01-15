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Блогер про скандал з СТБ: українці відмовляються споживати інформаційне лайно

Блогер про скандал з СТБ: українці відмовляються споживати інформаційне лайно
Блогер Карл Волох на власній сторінці в Фейсбук пояснив що стоїть за скандальним ефіром каналу СТБ, - про це інформує replyua.net.

Так, сьогодні, п’ятнадцятого січня 2017 року, в ефір українського телеканалу СТБ вийшла програма «Битва екстрасенсів», в якій відверто фігурували терористи так званих Л/ДНР. Відтак, ця ситуація викликала справедливе обурення українського суспільства – зокрема, Нацраду з питань телебачення і радіомовлення закликають звернути увагу на цей інцидент і перевірити його на предмет порушення законодавства України.

Коментуючи цю подію, Волох наголошує, що не вірить у те, що сьогоднішня історія з СТБ може бути випадковістю чи співпадінням. Скоріше за все, йдеться про просування тієї ж теми «примирення», яка давно нав’язується Кремлем. Крім того, блогер не згодний з версією, що ця ситуація розгорнулась із власної ініціативи Пінчука (Віктор Пінчук – власник телеканалу СТБ – ред.). Крім того, малоймовірно, що за цими діями стоять ділові інтереси олігарха. Скоріше за все, йдеться про компромат – або на самого Пінчука, або на його тестя. Тим не менш, блогер вважає, що великої небезпеки ця подія не становить, адже українці різко відмовляються споживати російське інформаційне лайно.
Блогер про скандал з СТБ: українці відмовляються споживати інформаційне лайно
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