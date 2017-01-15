Блогер про скандал з СТБ: українці відмовляються споживати інформаційне лайно

Блогер Карл Волох на власній сторінці в Фейсбук пояснив що стоїть за скандальним ефіром каналу СТБ, - про це інформує replyua.net.
Так, сьогодні, п’ятнадцятого січня 2017 року, в ефір українського телеканалу СТБ вийшла програма «Битва екстрасенсів», в якій відверто фігурували терористи так званих Л/ДНР. Відтак, ця ситуація викликала справедливе обурення українського суспільства – зокрема, Нацраду з питань телебачення і радіомовлення закликають звернути увагу на цей інцидент і перевірити його на предмет порушення законодавства України.
Коментуючи цю подію, Волох наголошує, що не вірить у те, що сьогоднішня історія з СТБ може бути випадковістю чи співпадінням. Скоріше за все, йдеться про просування тієї ж теми «примирення», яка давно нав’язується Кремлем. Крім того, блогер не згодний з версією, що ця ситуація розгорнулась із власної ініціативи Пінчука (Віктор Пінчук – власник телеканалу СТБ – ред.). Крім того, малоймовірно, що за цими діями стоять ділові інтереси олігарха. Скоріше за все, йдеться про компромат – або на самого Пінчука, або на його тестя. Тим не менш, блогер вважає, що великої небезпеки ця подія не становить, адже українці різко відмовляються споживати російське інформаційне лайно.