Бывший советник Горбачева рассказал об интриге в «треугольнике» Обама-Путин-Трамп

По мнению российского политолога, советника первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева Виктора Мироненко, сегодня в США можно наблюдать «позиционную игру политиков», в которой принимают участие члены старой и новой команды администрации Белого дома, передает replyua.net. Это, в частности, касается вопроса о том, какую политику по отношению к Кремлю будет вести Дональд Трамп, поскольку предугадать его поведение и внешнеполитический курс не может никто.
Мироненко, оценивая недавнюю пресс-конференцию Трампа в плане будущих американо-российских отношений, заявил, что пока никаких прогнозов делать не стоит, так как от будущего президента США прозвучало одно заявление, а от претендента на должность главы МИД – совершенно иное.
«Я считаю, что в США сейчас можно наблюдать за ходом позиционной внутриполитической игры. Вполне вероятно, что представители уходящей команды Барака Обамы хочется обезопасить как самих себя, так и США от того, что они называют неправильной политикой, которая может проводиться будущим главой Белого дома, включая его отношения к России», - уверен эксперт. Он уверен, что до завершения своих полномочий Обама попытается сделать так, чтобы Дональд Трамп «был связан в своих действиях».