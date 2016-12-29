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Водолазы рассказали ужасающие детали о погибших авиакатастрофы Ту-154

Водолазы рассказали ужасающие детали о погибших авиакатастрофы Ту-154
Пассажиры воздушного судна Ту-154 Минобороны РФ, который 25 декабря разбился недалеко от Сочи, оказались в буквальном смысле разорванными на части, передает replyus.net. Такая информация поступила от водолазов, принявших участие в спасательных мероприятиях. Они с сожалением отметили, что подобные случаи происходят тогда, когда самолет сильно ударяется о поверхность воды. По словам одного из руководителей поисково-спасательной команды российского МЧС Вячеслава Иващенко, ему приходилось видеть нечто подобное десять лет назад, когда недалеко от Адлера произошло крушение Айрбаса, принадлежавшего авиалиниям Армении. Тогда травмы были похожие.

Иващенко также добавил, что преимущественно водолазам удается находить детали самолета крупного размера, а также вещи, принадлежавшие пассажирам. Все поднятые мобильные телефоны и прочие гаджеты отправляются для проведения экспертизы. На сегодняшний день обнаружены уже девятнадцать останков жертв аварии самолета.

На сегодняшний день известно о том что спасателями на поверхность из моря были подняты все главные фрагменты Ту-154 российского Минобороны. В связи с этим было объявлено о завершении основной фазы поисково-спасательных действий.
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