Захарова поплакалась журналістам через антиросійські санкції

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Російське зовнішньополітичне відомство вже встигло дати кілька коментарів з приводу запровадження Білим домом нового пакету санкційних обмежень, - про це replyua.net стало відомо з матеріалів «Лента.ру».Так, сьогодні кілька провідних інформаційних агентств повідомили, що новий пакет санкцій щодо Російської Федерації не забариться – ймовірно, його варто чекати вже завтра. Члени американського істеблішменту також підтвердили цю інформацію. Ці обмеження викликані спробами росіян втручатись у виборчий процес Сполучених Штатів.Скандально відома речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова вже встигла дати свої коментарі з приводу можливого запровадження нового санкційного пакету. На думку Захарової, адміністрація Білого дому «лякає Москву через ручні ЗМІ», погрожуючи санкціями, заходами дипломатичного характеру та диверсіями проти російських комп’ютерних систем та мереж. Дипломат вважає, що все це відбувається тому, що Обама взагалі байдужий до стану двосторонніх зносин з Росією і живе за принципом «після нас хоч потоп». Далі, фактично заперечуючи своїх слова про «байдужість», Захарова зауважує, що «Обама не може піти з посади, не спробувавши наостанок зробити ще щось погане для відносин з Кремлем».