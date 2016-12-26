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Муждабаев: ложь и воровство в России доходят до абсурда

Муждабаев: ложь и воровство в России доходят до абсурда
Айдер Муждабаев на своей странице в Facebook пишет, что исконно русская черта воровать все, что плохо лежит, проявилась у жителей России вновь – в этот раз в связи с приписыванием крымской татарке «российских корней», - передает replyua.net.

Муждабаев сообщает: «Россия – это страна, которая почти всю свою историю лжет и ворует, ворует и лжет. Тащит все, до чего дотянется, что под руку попадется. Иногда доходит до смешного совсем». Эти слова блогер связаны с тем, что российские СМИ пытаются выставить известную турецкую актрису Айдан Шенер, крымскую татарку, своей, «российской». В СМИ публикации о ее новой роли в российском сериале содержат сообщение: «Кстати, актриса имеет российские корни – ее мать – крымская татарка».

Блогер подчеркивает: «Теперь россияне пытаются приписать себе турецкую актрису крымскотатарского происхождения. Айдан Шенер была в Крыму по приглашению ATR, неоднократно давала интервью. Но ни в одном сне не могла представить себе, что «имеет российские корни». Помните анекдот, который в этом смысле точно характеризует Россию? «Мойше, в школе ты будешь жиденком, в институте жидом. Но если будешь хорошо учиться и получишь Нобелевку, то станешь великим русским ученым».
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