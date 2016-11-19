Интеллигенция призвала здравомыслящих россиян остановить государственный переворот в России

Российский «Конгресс интеллигенции», который объединяет писателей, публицистов, актеров в открытом письме обратился к россиянам с призывом «остановить попытку государственного переворота». По мнению интеллигенции, здравомыслящим людям нужно не дать принять в России закон о всеобщей госидеологии.
Следует напомнить, что «Конгресс интеллигенции» образовался после того, как Россия аннексировала украинский Крым. Тогда представители российской интеллигенции разделились на две группы. Одни приветствовали решение Путина – вернуть Крым России, а другие призывали одуматься и перестать враждовать с братским украинским народом. «Конгресс интеллигенции» также запомнился тем, что неоднократно осуждал действия российской власти на Донбассе и в Сирии.
Сейчас интеллигенция считает, что в попытках загнать всех в одну идеологию скрывается желание свершить в РФ государственный переворот. «Согласно Конституции никакая идеология не может быть навязана или принудительна. Сейчас же горячие головы хотят перекроить Конституцию, вписав в нее статью 6 Конституции СССР, которая гласит о том, что в государстве должна быть одна партийная линия и одна идеология. Мы хорошо помним, как закончилась история тоталитарных империй прошлого века, поэтому призываем россиян наконец-то начать мыслить, чтобы завтра не было поздно», – говорится в открытом письме.
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