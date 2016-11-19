валюта
СпецтемаПортников: Украина попрощается с самым близким другом на международной арене

Интеллигенция призвала здравомыслящих россиян остановить государственный переворот в России

Интеллигенция призвала здравомыслящих россиян остановить государственный переворот в России
Российский «Конгресс интеллигенции», который объединяет писателей, публицистов, актеров в открытом письме обратился к россиянам с призывом «остановить попытку государственного переворота». По мнению интеллигенции, здравомыслящим людям нужно не дать принять в России закон о всеобщей госидеологии.

Следует напомнить, что «Конгресс интеллигенции» образовался после того, как Россия аннексировала украинский Крым. Тогда представители российской интеллигенции разделились на две группы. Одни приветствовали решение Путина – вернуть Крым России, а другие призывали одуматься и перестать враждовать с братским украинским народом. «Конгресс интеллигенции» также запомнился тем, что неоднократно осуждал действия российской власти на Донбассе и в Сирии.

Сейчас интеллигенция считает, что в попытках загнать всех в одну идеологию скрывается желание свершить в РФ государственный переворот. «Согласно Конституции никакая идеология не может быть навязана или принудительна. Сейчас же горячие головы хотят перекроить Конституцию, вписав в нее статью 6 Конституции СССР, которая гласит о том, что в государстве должна быть одна партийная линия и одна идеология. Мы хорошо помним, как закончилась история тоталитарных империй прошлого века, поэтому призываем россиян наконец-то начать мыслить, чтобы завтра не было поздно», – говорится в открытом письме.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Портников: Украина попрощается с самым близким другом на международной арене
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за сутки
18 ноя 2016
29701

Портников: Украина попрощается с самым близким другом на международной арене

В этом году свой прощальный визит в Украину на посту вице-президента США проведет Джозеф Байден. Известный украинский журналист Виталий Портников подчеркивает, что приезд Байдена станет не просто

18 ноя 2016
22345

Прибывшие на Донбасс российские «освободители» выгоняют людей из своих квартир

По информации куратора группы «Информационное сопротивление», нардепа Дмитрия Тымчука, со стороны РФ границу пересекли новые колоны военной техники в сопровождении российских боевиков, которые


Последние новости

Каждое заседание Меджлиса чревато открытием уголовных дел – Умеров

В Ровенской области массовое бешенство у лисиц

Киев провалил борьбу с коррупцией – эксперты МВФ

WSJ: У Трампа заготовлен неприятный сюрприз для Путина

Казарин: ощущение дежа-вю снова началось

Украинец стал виновником крупнейшего ДТП в Москве – есть пострадавшие

Французы готовятся к необычной космической миссии

Интеллигенция призвала здравомыслящих россиян остановить государственный переворот в России

Мэй заявила о продолжении давления на Россию

В трудовом рабстве в России остаются сотни украинцев

Эксперты назвали самые опасные туристические места в мире

Путинцы весело отреагировали на «новость» из Украины

В новогодние каникулы «Укрзализныця» введет несколько дополнительных поездов

Мелании Трамп в резкой форме отказала дизайнер, работавшая с Мишель Обамой

Идеальный «русский мир»: с января 2017 года в РФ вырастут цены на алкоголь, табак и топливо

Эксперт: Трамп слишком поздно поймет игру противников США

Ярый противник России может возглавить Пентагон

Украинцам планируют повысить пенсионные выплаты

В Крыму снесут 20 домов, чтобы построить дорогу

Гелетей и сотрудники СБУ сотрудничают с аннексированным Крымом – СМИ

 Новости за день