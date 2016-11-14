Невзоров: розпад Росії буде швидким і кривавим (відео)

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Російський письменник і громадський діяч Борис Невзоров прокоментував поточну ситуацію в Росії і розповів чого варто чекати від цієї держави у найближчій перспективі, - про це інформує replyua.net.Так, Невзоров неодноразово говорив, що озвучення його прогнозів щодо майбутнього Росії на її території вже давно вважається злочином. Тим не менш, письменник наголошує, що кінець Росії у її нинішньому вигляді – справа очевидна і відбудеться він дуже скоро. Не варто розраховувати на те, що справи на одній сьомій суші колись налагодяться чи що російська державність набуде ознак «нормальної». Єдина перспектива для РФ – це розпад, при чому розпад цей буде швидким, страшним, кривавим і загадковим. За словами Невзорова, пропаганда, новостворена Національна гвардія і сотні генералів не врятують Кремль від падіння – одного дня всі його прибічники перевдягнуться у жіноче вбрання і чкурнуть зі столиці.Тим не менш, до своїх співгромадян письменник ставиться доволі критично – за його словами, підтримка Путіна і його політики сягає не вісімдесяти шести, а дев’яноста шести відсотків, адже люди, які не цікавляться духовним, дуже комфортно почуваються у сучасній Росії. Вони обмануті ілюзією достатку і поки що цілком віддані Кремлю. Тим не менш, так буде не завжди і зі зниженням доходів бюджету зникне і електорат.