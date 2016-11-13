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Відтепер правоохоронці в РФ будуть слідкувати і за статевим життям населення

Відтепер правоохоронці в РФ будуть слідкувати і за статевим життям населення
Доволі дивна ініціатива з’явилась в російській Федерації – правоохоронці хочуть, аби лікарі повідомляли їм про тонкощі статевого життя своїх пацієнтів, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали, оприлюднені виданням «Московский комсомолец».

Так, Слідчий комітет Російської Федерації виступив з ініціативою встановлення нового правила. Відтепер лікарі-гінекологи, які працюють з неповнолітніми, зобов’язані повідомляти у правоохоронні органи про те, що їх пацієнти живуть статевим життям. Під дію нововведення потрапляють всі пацієнти віком до шістнадцяти років. Законодавчі норми, які встановлюють правило дотримання лікарської таємниці, правоохоронців, здається, не турбують.

Своє нововведення у Слідчому комітеті обґрунтовують потребою вести слідство за статтею сто тридцять четвертою Кримінального Кодексу Російської Федерації, яка передбачає відповідальність за статеві зносини з неповнолітньою особою. Наразі невідомо, чи нові норми зніматимуть з лікарів відповідальність за розголошення лікарської таємниці у конкретних випадках чи лише встановлюватимуть обов’язок повідомляти про ознаки ведення статевого життя підлітками. У будь-якому разі правозахисники бачать в цій ініціативі новий наступ на права людини.
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