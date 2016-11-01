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«Адмірал Кузнецов» не перестає смішити – блогер

«Адмірал Кузнецов» не перестає смішити – блогер
Блогер Олександр Коваленко проаналізував останні фото, на яких зображено палубу єдиного російського авіаносця «Адмірал Кузнецов» і дійшов цікавих висновків, - про це replyua.net інформує з посиланням на власну сторінку експерта в Фейсбук.

За словами блогера, про «Кузю», імовірно, не говорив тільки лінивий – і димить він, і ламається, і в порти його не впускають. І от, коли, здавалася б, всі можливі жарти вже озвучено, з’являється нове супутникове фото, яке зображує крейсер біля берегів Марокко двадцять восьмого жовтня 2016 року. Якщо уважно його роздивитись, можна помітити цікаві деталі, а саме – бойове навантаження судна.

Так, на «лаві запасних» можна побачити п’ять Су-33, три МиГ-29К, чотири гелікоптера Ка-27 і один ударний Ка-52. Тобто, всю цю армаду, з авіаносця, есмінців, підводних човнів і буксирів гнали з Мурманська до Середземного моря для того, аби надавати підтримку тринадцятьма одиницями техніки? Та простіше і дешевше було їх перекинути на базу Хмеймім чи навіть побудувати нову! Звісно, дехто може заперечити, що решту техніки заховали в трюмах, але це малоймовірно, бо підготовчі польоти вже було проведено десь біля берегів Норвегії. Якщо підсумувати, за проектом «Адмірал Кузнецов» мав нести п’ятдесят літаків, по факту на ньому поміщаються тридцять, а постійно перебувають – тринадцять. Справжня військова могутність, нічого не скажеш, - іронізує блогер.
«Адмірал Кузнецов» не перестає смішити – блогер

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