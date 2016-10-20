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Блогер розповів який «сюрприз» готують Путіну США і Великобританія

Блогер розповів який «сюрприз» готують Путіну США і Великобританія
Блогер anti-colorados робить прогнози щодо того, які неприємні сюрпризи готують для Кремля американці та британці, - про це replyua.net інформує з посиланням на портал «Линия Обороны».

Як наголошує блогер, навіть дуже талановитих людей губить відсутність почуття міри. Що вже говорити про такого не надто обдарованого персонажа як Володимир Путін! Він регулярно демонструє невміння вчасно зупинитись: і в погрозах ядерною зброєю, і в бомбардуваннях мирного населення, і в брехні, і в жадібності. І нехай населення «Високодуховної» не вірить у масштабні розкрадання Путіним їх спільних нафтогазових доходів, на Заході люди не такі наївні.

Кілька днів тому Білий Дім пригрозив застосувати до Путіна «пропорційні заходи впливу» за його спроби втручатись у виборчий процес в Сполучених штатах. У Кремлі цю погрозу не сприйняли серйозно, а дарма – дуже імовірно, що сили американських хакерів буде направлено на виявлення корупційних грошей російських високопосадовців за кордоном. І тут (який збіг!) у одному з найбільших фінансових центів світу – Лондоні – готують закон про спецконфіскації, який дозволить обертати на користь держави кошти осіб, які не можуть пояснити їх походження. І тут є цікавий момент: у державу походження кошти повертають лише за умови, що та має відповідні докази, здобуті в кримінальному провадженні, що ці кошти вкрадено на її території. Тому у Путіна є вибір: або визнати перед росіянами крадіжку коштів і повернути їх в РФ, або ж не зізнаватись в корупції і втратити свої гроші (а це, за чутками, два-три трильйона доларів). Справжня дилема для російського президента, - іронізує блогер.

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