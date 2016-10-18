валюта
СпецтемаПорошенко стримав обіцянку: через 40 днів Мотороли не стало. Лідери бойовиків оголошують війну

Захарова влаштувала істерику з приводу операції в Мосулі

Захарова влаштувала істерику з приводу операції в Мосулі
Речник російського зовнішньополітичного відомства Марія Захарова в черговий раз істерично прокоментувала події в світі, цього разу – заплановану на найближчий час операцію щодо звільнення іракського міста Мосул від бойовиків так званої Ісламської держави, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали видання Лента.ру.

Так, Захарова взялася знову лякати світ гуманітарною катастрофою. Вона задається питаннями: Куди підуть біженці? Скільки буде таких біженців? Хто зможе їх прийняти? Дипломат нагадує, що навкруги Мосула – випалена земля, і наголошує, що всі знають, ким саме вона випалена. Хто візьме на себе відповідальність за цивільне населення, яке захоче покинути територію бойових дій? – цікавиться Захарова. Особливо дивно такі «гуманістичні» питання звучать з вуст російського дипломата на фоні постійних бомбардувань сирійського міста Алеппо, які здійснюють збройні сили РФ.

Нагадаємо, раніше світові ЗМІ повідомляли про те, що антитерористична коаліція на чолі із Сполученими штатами планує почати військову операцію зі звільнення іракського міста Мосул найближчими днями. Низка міжнародних організацій попереджають про гуманітарну кризу, яка може настати у зв’язку з активними бойовими діями навколо цього міста.

Горячая тема: В Україні розпочався збір підписів під петицією за позбавлення Надії Савченко депутатського мандата
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день

Свежие новости

Бюджетників окупованого Донецька зганяють «поминати» Моторолу

Захарова влаштувала істерику з приводу операції в Мосулі

Кібер-атака від США поставить Кремль на місце – журналіст

Белковський: Путін знову «ламає комедію»

Сам факт проведення зустрічі в Нормандському форматі – вже успіх – політик

Єфремов сидітиме ще до 24 листопада

Аксенов пригрозив смішними зустрічними санкціями

Обама назвав Росію «джерелом світових проблем» і пообіцяв Україні підтримку

Революція в Росії неминуча – Каспаров

В ЄС вважають, що Україна має сильну позицію у спорі з РФ в рамках СОТ

Фармацевти пригрозили Росії повним зникненням дешевих ліків

Гібридна війна в дії: американці знову шпигували за російськими територіями

Російське Міноборони залило Челябінськ каналізаційними стоками

Блогер розповів як Путін осоромився за результатами саміту «БРІКС»

Блогер розповів звідки Росія бере гроші на зброю

Насколько актуальны семейные традиции при выборе профессии в Украине

Захарченко знову марить: заявив про готовність бойовиків взяти штурмом Київ

Олещук: добровольцы на Донбассе уже не нужны

Тарас Березовець: Зустріч «нормандської четвірки» в Берліні може стати останньою

Навіть російські журналісти ловлять Путіна на брехні

 Новости за день