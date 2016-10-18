Захарова влаштувала істерику з приводу операції в Мосулі

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Речник російського зовнішньополітичного відомства Марія Захарова в черговий раз істерично прокоментувала події в світі, цього разу – заплановану на найближчий час операцію щодо звільнення іракського міста Мосул від бойовиків так званої Ісламської держави, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали видання Лента.ру.Так, Захарова взялася знову лякати світ гуманітарною катастрофою. Вона задається питаннями: Куди підуть біженці? Скільки буде таких біженців? Хто зможе їх прийняти? Дипломат нагадує, що навкруги Мосула – випалена земля, і наголошує, що всі знають, ким саме вона випалена. Хто візьме на себе відповідальність за цивільне населення, яке захоче покинути територію бойових дій? – цікавиться Захарова. Особливо дивно такі «гуманістичні» питання звучать з вуст російського дипломата на фоні постійних бомбардувань сирійського міста Алеппо, які здійснюють збройні сили РФ.Нагадаємо, раніше світові ЗМІ повідомляли про те, що антитерористична коаліція на чолі із Сполученими штатами планує почати військову операцію зі звільнення іракського міста Мосул найближчими днями. Низка міжнародних організацій попереджають про гуманітарну кризу, яка може настати у зв’язку з активними бойовими діями навколо цього міста.