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Кібер-атака від США поставить Кремль на місце – журналіст

Кібер-атака від США поставить Кремль на місце – журналіст
Шеф-редактор видання Insider Роман Доброхотов проаналізував погрози Сполучених штатів Америки вжити до Москви «пропорційних заходів» за її атаки на сервери виборчих дільниць, - про це replyua.net інформує з посиланням на публікації «Радіо Свобода».

Так, за словами журналіста, у багатьох оглядачів викликало подив, чому США, володіючи набагато більш потужним кібер-потенціалом, так в’яло реагували на інформаційні атаки з боку Кремля. Імовірно, ситуацію можна пояснити тим, що Білий Дім не має бажання ставати на одну площину з такими державами-кібер-терористами як Російська Федерація та Китай і таким чином підштовхувати гонитву кібер-озброєнь. Проте, спроби втручання у виборчий процес переповнили навіть їх чашу терпіння. Тому наразі, отримавши доволі переконливі докази – а хакерські атаки з боку російського уряду підтвердили вже чотири організації, які займаються інтернет-безпекою – Сполучені штати реалізують свої погрози.

І їх «пропорційні заходи» можуть дійсно поставити Кремль на місце. Імовірно, у Вашингтоні спрямують свої зусилля на розкриття корупційних зв’язків російських високопосадовців, а оприлюднення інформації про останні може стати доволі неприємним ударом для Путіна та його оточення.

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