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Жириновский: если американцы проголосуют за Клинтон, их ждет ядерная война

Жириновский: если американцы проголосуют за Клинтон, их ждет ядерная война
Внимание информационного агентства Reuters сегодня привлекло заявления Владимира Жириновского, ярого приверженца Владимира Путина. В своем интервью одному из российских телеканалов он заявил, что на этих президентских выборах американцы будут выбирать между Дональдом Трампом и ядерной войной.

Жириновский подчеркнул, что американцы должны проголосовать за Дональда Трампа, потому что «отдать свой голос Хиллари Клинтон равносильно согласиться на ядерную войну». Политик полагает, что Клинтон, став президентом США, втянет страну в третью мировую войну, в ходе которой будет применено ядерное оружие. Также Reuters пишет, что Жириновский, как и его политический лидер, высказал множество симпатий в адрес кандидата в президенты США от Республиканской партии, а также сравнивал себя с ним. По его мнению, Трамп – это единственный человек, который способен «обеспечить деэскалацию конфликта между Вашингтоном и Москвой». Эти заявления российского псевдолиберала звучат в момент, когда до окончания предвыборной гонки в США осталось меньше месяца, а это значит, что Кремль приложит все усилия, чтобы обеспечить реализацию в этом избирательном процессе своих собственных интересов, несмотря на то, что Путин полностью отрицает их существование.

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