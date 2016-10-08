Платон: роскошный подарок для Путина

США призывают начать уголовное расследование военных преступлений Путина на территории Сирии, и Вашингтон преподнес на день рождения российскому президенту «отличный» подарок.
Как информирует replyua.net об этом в блоге на Обозревателе пишет бизнесмен Евгений Платон. Он ссылается на публикацию в издании Associated Press, в которой говорится о том, что в отношении России может быть проведено расследование. Также бизнесмен отмечает, что Джон Керри, госсекретарь США, заявил, что все военные преступления РФ в Сирии должны быть расследованы, и речь идет о преступлениях против мирных жителей Алеппо. Керри обвиняет и российские, и сирийские власти в терроризировании мирных граждан провинции Сирии.
По словам Платона, Керри также подчеркнул, что армия Асада снова нанесла удары по Алеппо, в результате чего была разрушена больница и погибли не меньше двадцати человек, еще около ста жителей города пострадали. «Первый шаг к Международному трибуналу. И Путин будет отвечать за все преступления, в том числе и за те, которые он совершил в Украине. Рано или поздно это произойдет», пишет бизнесмен. По его мнению, «Путину светит вышак».
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